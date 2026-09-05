Movilizan autoridades por presencia de oso en Río La Silla

Fue visto desde las 6:00 horas merodeando la zona y posteriormente recostado bajo un puente, a unos dos metros del cauce.

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Un oso de gran tamaño, presumiblemente bajo un cuadro de estrés por calor y agotamiento, sorprendió a paseantes y movilizó a autoridades en el río La Silla, en Monterrey.

El ejemplar fue visto merodeando la zona desde las 6:00 de las horas hasta que finalmente se recostó debajo de un puente a la altura de la Carretera Nacional, a unos dos metros del cauce.

De acuerdo con habitantes de las inmediaciones, como las colonias Residencial La Escondida y Lagos del Bosque, el animal habría descendido de la serranía desde el pasado sábado.

Mientras permanecía echado bajo la sombra, estiraba sus extremidades delanteras y respiraba de forma agitada, jadeando.

Fotografías tomadas por transeúntes en el paraje muestran además visibles lesiones en la piel del oso, principalmente en la cabeza.

Durante la mañana trató de refrescarse en la poca agua que lleva el río antes de refugiarse en el bajo puente.

Una hora más tarde, aproximadamente a las 10:00 horas dejó de jadear con intensidad y dormitó.

El miércoles, el mismo ejemplar habría sido visto en el paraje, pero a la altura de la colonia Satélite, a poco más de 2 kilómetros de distancia.

El avistamiento provocó el despliegue de elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes resguardaron las inmediaciones, evitando que paseantes curiosos cruzaran el lecho desde el andador peatonal hasta donde se encontraba el animal.

Y es que su presencia causó que decenas de personas detuvieran su recorrido para fotografiar y grabarlo, sorprendidos por su tamaño.

Descarta Estado intervención; asegura fue atendido anteriormente

Aproximadamente hora y media después de su arribo, rescatistas estatales se retiraron tras informar que personal de Parques y Vida Silvestre determinó que el ejemplar recibió atención médica reciente y no se requería una nueva intervención.

Sin precisar el motivo por el que fue anteriormente tratado, se dijo que estuvo en una unidad veterinaria en la zona de Mederos, presentando actualmente buen estado de salud.

Por su parte, Protección Civil de Monterrey destacó que la presencia constante del animal se debe al fácil acceso que tiene a comida y agua, ya sea por descuido en el manejo de la basura o por ser alimentado intencionalmente por los habitantes del sector.