Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Hidalgo acudieron al camino a Los Pirules tras el reporte de un escalador lesionado en el sitio.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Hidalgo se movilizaron este sábado para atender el reporte de un escalador lesionado en el paraje turístico de Potrero Chico.

El reporte de emergencia se dio en el camino a Los Pirules, en el acceso hacia Potrero Chico, donde se alertó sobre una persona que habría resultado lesionada mientras realizaba actividades de escalada.

Ubicación en la ruta “Lucy Goosy” y maniobras de rescate

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió en una ruta conocida como “Lucy Goosy”, una de las zonas utilizadas por escaladores que acuden a este paraje natural de Hidalgo.

Tras recibir el aviso, unidades de Protección Civil de Nuevo León se trasladaron al sitio para coordinar las labores de atención, con el apoyo de elementos de Protección Civil de Hidalgo.

A su llegada, los rescatistas informaron que sería necesario realizar maniobras de ascenso por la zona montañosa para llegar hasta el punto donde se encontraba el escalador y brindarle la atención correspondiente.

Debido a las condiciones del terreno y a la ubicación de la ruta, las labores requieren de personal especializado y equipo para realizar el acercamiento de manera segura.

Datos pendientes y desarrollo del operativo

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de la persona lesionada, la gravedad de sus heridas ni las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El operativo permanece en desarrollo, por lo que se espera que Protección Civil amplíe los detalles una vez que los rescatistas logren llegar hasta el escalador y se determine el procedimiento para su extracción.