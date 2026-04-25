Movilización por incendio en sótano de un banco en Morones Prieto

Las enormes columnas de humo negro saliendo de las instalaciones bancarias alertó a los empleados quienes reportaron el siniestro a las autoridades.

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Minutos después del ingreso del personal a un banco ubicado sobre la avenida Morones Prieto, en su cruce con la avenida San Francisco, en la colonia Lomas de San Francisco, se registró un incendio en el área del sótano, específicamente en el estacionamiento donde se encontraba un solo vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó a causa de un corto circuito en un transformador que estaba siendo intervenido por al menos cinco técnicos. Las llamas comenzaron a propagarse rápidamente, generando una densa columna de humo que fue visible desde distintos puntos del par vial Morones Prieto–Constitución.

El incidente ocurrió minutos después de las 6:00 de la mañana, en pleno cambio de turno del personal. Trabajadores relataron que primero se registró un apagón derivado del corto circuito y posteriormente momentos de tensión, al recibir la instrucción de evacuar el inmueble.

Sin embargo, el sistema de acceso del banco, que opera mediante lectores de tarjetas, quedó inhabilitado por la falta de electricidad, lo que impidió la salida inmediata del personal. Minutos después, elementos de seguridad lograron abrir las puertas manualmente para permitir la evacuación.

Los técnicos que laboraban en el transformador fueron desalojados, mientras que al lugar acudieron elementos de Protección Civil del municipio de Monterrey y del estado, quienes iniciaron labores preventivas. Posteriormente, arribaron Bomberos de Nuevo León, que comenzaron con las tareas de sofocación en los dos niveles del sótano, los cuales se llenaron rápidamente de humo.

No se reportaron personas lesionadas ni con síntomas de intoxicación. No obstante, las labores de los cuerpos de emergencia se vieron complicadas por la tardanza en la llegada de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que no era posible manipular el transformador sin su intervención.

La cuadrilla de la CFE arribó aproximadamente dos horas después del inicio del incendio, lo que permitió atacar directamente la fuente del siniestro. Para ello, realizaron un orificio en la estructura y posteriormente ventilaron el área para liberar el humo acumulado.

Durante las maniobras, la avenida San Francisco fue cerrada a la circulación en ambos sentidos, generando afectaciones viales en la zona.

Tras casi cuatro horas de trabajo, el incendio fue controlado en un 95 por ciento, eliminando el riesgo mayor, aunque persistía la presencia de humo en los dos niveles del sótano. Las labores se extendieron hasta cerca del mediodía.

Finalmente, el inmueble deberá ser evaluado por Protección Civil, debido a los daños estructurales registrados a consecuencia del incendio.