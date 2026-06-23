Movilización por incendio en empresa John Deere de San Pedro

De acuerdo con la información preliminar, la planta ya fue evacuada como medida preventiva para salvaguardar la integridad de trabajadores

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Un incendio al interior de la planta de John Deere, en San Pedro, provocó la evacuación de 522 empleados.

De acuerdo con Protección Civil municipal, el siniestro ocurrió en una máquina utilizada para el curado de piezas metálicas.

El fuego se habría avivado por los aceites que utiliza el dispositivo para su funcionamiento.

En cuanto las llamas comenzaron se activó el sistema de aspersores contra incendios de la compañía y arribaron rescatistas internos.

De manera preventiva tres áreas diferentes de las instalaciones tuvieron que detener operaciones y salir.

Los cientos de trabajadores fueron enviados a los patios y estacionamientos mientras las corporaciones de auxilio sofocaban el siniestro.

A la empresa, ubicada sobre la avenida 2 de Octubre en la colonia Zona Industrial, se desplegaron elementos de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil municipal y estatal.

Fue a las 7:57 de la mañana que se registró el siniestro, cuyas causas no lograron determinarse durante el operativo de emergencia.

Para las 9:30 de la mañana el fuego estaba liquidado sin que se extendiera a otros espacios de la fábrica.

No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.