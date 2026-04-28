Movilización por fuga de amoniaco en planta de SuKarne, Escobedo

Tras la llamada de auxilio, elementos de Protección Civil de Nuevo León arribaron al sitio para iniciar labores de inspección y confirmar la emergencia.

Una nueva fuga de amoniaco registrada durante la madrugada de este lunes provocó la movilización de corporaciones de emergencia en la planta de SuKarne, en el municipio de Escobedo, convirtiéndose en el segundo incidente similar reportado en el mismo complejo industrial durante el presente mes.

El reporte inicial se generó alrededor de las 01:49 horas en las instalaciones ubicadas sobre Camino al Rancho y Anillo Periférico, en la colonia Villas de San Francisco, luego de que se alertara sobre la presencia del químico en el ambiente al interior de la empresa.

Tras la llamada de auxilio, elementos de Protección Civil de Nuevo León arribaron al sitio para iniciar labores de inspección y confirmar la emergencia. Posteriormente se estableció que sí existía una fuga de amoniaco, por lo que de inmediato se activaron protocolos preventivos dentro de la planta.

Como parte de las medidas de seguridad, personal de la Comisión Federal de Electricidad realizó un corte de energía en el inmueble, mientras brigadas internas procedieron al cierre de válvulas para intentar contener el escape. Al mismo tiempo, Bomberos Nuevo León se sumó a las maniobras para trabajar de forma coordinada con las autoridades estatales y municipales.

Evacuan 374

Trabajadores que se encontraban en turno fueron evacuados hacia un punto de reunión externo, donde se llevó a cabo el conteo del personal para descartar personas atrapadas o desaparecidas dentro de las instalaciones. Hasta las primeras horas de la mañana no se reportaban lesionados ni personas con síntomas de intoxicación.

Sin embargo, hacia las 04:00 horas las labores continuaban, luego de que equipos detectores especializados marcaran concentraciones del químico en distintas áreas internas de la planta. Además, el olor alcanzó la zona donde permanecían los empleados evacuados, por lo que se solicitó apoyo de Seguridad Pública para retirarlos a una distancia segura mientras proseguían las revisiones.