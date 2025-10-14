Movilización por el reporte de tres hombres sin vida en Pesquería

Un importante despliegue de autoridades se registra en Pesquería tras el reporte de tres hombres ejecutados.
Los hechos se registran la mañana de este lunes en un lote baldío ubicado en las calles Formello y Artena en el sector Lombardia de la colonia Valle de Santa María.
En el sitio se encuentran elementos de la Policía Municipal de Pesquería y de la Guardia Nacional quienes mantienen resguardada la zona en donde se encontraron casquillos 9 mm.
Personal del Servicio Médico Forense arribaron al sitio en espera de la llegada de servicios periciales quienes llevarán a cabo las diligencias correspondientes.
Noticia en desarrollo.