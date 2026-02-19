Movilización por disparos de arma de fuego en Montemorelos

La movilización por los disparos de arma de fuego se registró durante la mañana en Montemorelos.
De acuerdo a la información que trasciende, señalaron que los hechos se registraron en la calle Orquídea en su cruce con la calle Azucena en el número marcado con 809.
De acuerdo a testigos, señalaron que dos personas se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes durante la madrugada y hasta el amanecer de esta mañana, presuntamente se dieron a la discusión.
Uno de ellos acciona el arma de fuego y escapa del sitio donde se encontraban.
La policía acudió al lugar donde se realizó el reporte de detonaciones de arma de fuego; al llegar, el inmueble se encontraba solo y localizaron casquillos percutidos.
La policía local espera la llegada de los elementos periciales para recabar evidencias de los casquillos percutidos.
La vivienda fue acordonada para iniciar con las investigaciones