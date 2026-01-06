Movilización por auto robado en el centro de Monterrey

Al momento el vehículo permanece acordonado por los oficiales en la espera de la grúa que lo trasladará a las inmediaciones del ministerio público

Una movilización policiaca se registró en calles del principal cuadro de la ciudad luego de que las autoridades recibieran el reporte de un auto que presuntamente participó en un robo.

El vehículo Chevrolet tipo cruze color gris fue visualizado en el cruce de las calles Miguel Nieto y Guadalupe Victoria, donde se le marcó el alto sin embargo, hizo caso omiso lo que inició una persecución.

Fue hasta el cruce de las calles Carlos Salazar y Julián Villagran que el vehículo fue abordado por elementos de la policía de Monterrey, donde detuvieron a un hombre quien no ha sido identificado.

Al momento el vehículo permanece acordonado por los oficiales en la espera de la grúa que lo trasladará a las inmediaciones del ministerio público para su investigación correspondiente.