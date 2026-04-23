Movilización por amenaza de ataque en secundaria de Juárez, NL

Lo anterior se debe a las presuntas publicaciones en redes sociales sobre un posible tiroteo en el interior de la escuela.

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Las amenazas de balacera en planteles educativos continúan en Monterrey y zona metropolitana.

La mañana del miércoles elementos de la Policía del municipio de Juárez fueron movilizados hasta una escuela secundaria.

Cuatro unidades de esta corporación arribaron hasta la Secundaria número 118 “ Francisco Goitia”.

Las instalaciones están ubicadas en el cruce de San Sebastián y San Benigno en la colonia Santa Monica.

Las unidades se apostaron frente a la entrada principal alrededor de las siete de la mañana.

Asimismo dos elementos de la Policía Ministerial del Estado acudieron para investigar los hechos.

Lo anterior se debe a las presuntas publicaciones en redes sociales sobre un posible tiroteo en el interior de la escuela.

Trascendió que en las publicaciones se mencionaba que un alumno desencadenaría una balacera contra el resto de los alumnos.

Ante esta posibilidad, madres de familia acudieron hasta el plantel y pidieron la salida de sus hijos.

Al activarse los protocolos de seguridad el personal docente de la escuela utilizó aparatos detectores de metal en la entrada a la escuela.

La vigilancia permanecerá en el lugar para la tranquilidad de los padres de familia.