Movilización policiaca tras persecución en colonia Independencia

Una intensa movilización policiaca se registró en la colonia Independencia, en Monterrey, luego de una persecución que generó alarma entre vecinos del sector.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, una camioneta habría perseguido a un hombre sobre la calle Tamaulipas, en su cruce con Tepeyac.

Posteriormente, reportaron haber escuchado gritos pidiendo ayuda, luego de que presuntamente gasearan a varios habitantes de la zona.

Tras los reportes, elementos de Fuerza Civil y de la Policía de Monterrey acudieron al sitio, implementando un operativo de seguridad y manteniendo cerrada la vialidad sobre la calle Tamaulipas, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas detenidas.