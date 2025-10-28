Movilización policiaca por restos humanos en Arroyo Seco

Se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad en la calle Playa Punta del Este, colonia La Primavera específicamente en Arroyo Seco ante el hallazgo de restos humanos y trasciende que podría ser un cráneo humano, el cual fue localizado debajo del puente sobre la avenida Revolución, a la altura de dicho arroyo.
Una persona que transitaba por la zona dio aviso a las autoridades del hallazgo, quienes inmediatamente se acercaron a la zona.
En el lugar se encuentran elementos de Guardia Nacional y Servicios Periciales, quienes acordonaron la zona para iniciar con las investigaciones correspondientes.