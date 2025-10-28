Movilización policiaca por presunto narcomenudeo en Monterrey

Policías de Monterrey atendieron el reporte en la colonia 10 de Marzo tras sospechas de narcomenudeo, lo que generó fuerte movilización en la zona

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este lunes en la colonia 10 de Marzo, al norte de Monterrey, luego de que elementos de la Policía municipal acudieran a realizar un cateo por presunto narcomenudeo.

El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada en la privada Centenario de Zapata, cerca de la avenida Venustiano Carranza, donde varias unidades de la corporación se desplegaron para asegurar el perímetro.

Además de la presencia de patrullas, se acordonó la zona mientras las investigaciones avanzan. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el resultado del cateo.

Nota en desarollo...