Movilización en San Pedro por traslado de la Selección de Japón

En el lugar participaron elementos de distintas corporaciones, entre ellas la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía de San Pedro.

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El traslado del equipo nacional de Japón hacia su centro de entrenamiento provocó un fuerte despliegue de los tres órdenes de gobierno en el municipio de San Pedro.

El protocolo de seguridad incluyó hasta binomios caninos y equipos de última generaciones para la detección de drones.

La revisión de seguridad se realizó hasta en las unidades de la Guardia Nacional, motocicletas de vialidad municipal, ambulancias y el autobús que se utilizará en el traslado el equipo japonés.

Este despliegue de efectivos provocó alarma entre automovilistas y quienes realizaban deporte a lo largo de la avenida Frida Kalos.

La fila de vehículos oficiales y la presencia militar se dio en una zona hotelera cercana a Valle Oriente.

Durante varios minutos los perros entrenados para la detección de droga, armas y explosivos revisaron las unidades y vehículos que participaron el traslado.

El equipo nacional de Japón fue trasladado hasta las instalaciones del equipo tigres de la UANL donde realizará sus entrenamientos a unos días del inicio de la contienda mundialista en Nuevo León.