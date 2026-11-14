Moviliza volcadura de pick up con remolque en Carretera Nacional

Por: Patricia Agüero 13 Noviembre 2026, 10:42 Compartir

Moviliza accidente de una pick up con remolque a Protección Civil en la Carretera Nacional, a la altura de El Encino, en Monterrey.

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Una movilización de cuerpos de emergencia se registró tras el reporte de un accidente vial en la Carretera Nacional, a la altura del sector El Encino, en Monterrey. El percance fue reportado a las 10:15 horas, en el kilómetro 266 de la carretera federal 85, donde se vio involucrada una camioneta tipo pick up que circulaba con un remolque. Al lugar acudió una unidad de Protección Civil de Nuevo León para atender el reporte y verificar las condiciones de los ocupantes. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas lesionadas y se espera que se amplíe la información sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.