Moviliza volcadura a cuerpos de auxilio en Monterrey

De acuerdo con el reporte inicial de Protección Civil de Nuevo León, se alertaba sobre la posible presencia de una persona atrapada al interior del automóvil

Un accidente vial tipo volcadura provocó la movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este viernes en el cruce del bulevar Rogelio Cantú y Anillo Periférico, en la colonia Villas de San Jerónimo, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, señalaban que presuntamente una persona se encontraba atrapada al interior de uno de los vehículos.

Sin embargo, al arribar al lugar, los rescatistas confirmaron que se trataba de un choque entre dos vehículos particulares, uno de los cuales terminó volcado sobre uno de sus costados tras el impacto.

Paramédicos del CRUM y de la Cruz Roja Mexicana valoraron a los ocupantes de ambas unidades, quienes lograron salir por sus propios medios y no presentaban lesiones de consideración.

En el percance participaron un vehículo March en color blanco, conducido por Blanca Idalia Sánchez Mendoza, de 57 años, y un Tigo 2 Pro en color negro, manejado por Gilary Chávez Guerrero, de 31 años.

Tras descartar riesgos adicionales en la zona, las autoridades estatales se retiraron del lugar, quedando el caso a cargo de elementos municipales.