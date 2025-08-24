Moviliza intento de asalto a trailero en Anillo Periférico

Por: Carlos Enríquez 22 Agosto 2025, 06:43

Alrededor de las 20:30 horas del jueves, un trailero habría solicitado apoyo tras señalar que intentaron despojarlo de su unidad mientras circulaba por la vía

Un reporte de intento de asalto a un transportista generó la movilización de corporaciones de seguridad la noche de este jueves en el Anillo Periférico, a la altura del municipio de Pesquería. De acuerdo con la información preliminar, alrededor de las 20:30 horas, un trailero habría solicitado apoyo tras señalar que intentaron despojarlo de su unidad mientras circulaba por la vialidad. El conductor logró avanzar varios kilómetros hasta detenerse en el sector de la colonia Paseo de San Javier, donde esperó la llegada de las autoridades. Al sitio acudieron elementos de Fuerza Civil, quienes aseguraron el camión con el fin de brindar protección al operador y descartar un mayor riesgo en la zona. El conductor fue valorado en el lugar y se confirmó que no presentaba lesiones.