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Moviliza incendio en predio abandonado en Escobedo

Por: David Cázares

20 Julio 2026, 09:40

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Fue sobre la avenida López Portillo, sobre el sentido de norte a sur en el cruce con Sendero Divisorio, donde se reportó el siniestro.

Moviliza incendio en predio abandonado en Escobedo
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Un conato de incendio al interior de un inmueble abandonado provocó el despliegue de los cuerpos de emergencia al registrarse en las inmediaciones de una parada de camiones, en Escobedo.

El humo salía por una ventana y daba directamente en la pasada de los usuarios del transporte público.

Fue sobre la avenida López Portillo, sobre el sentido de norte a sur en el cruce con Sendero Divisorio, donde se reportó el siniestro.

De acuerdo con la Policía municipal, una persona en situación de calle abría utilizado un boquete para invadir el inmueble e incendiar la zona.

Tarimas de madera, basura, cartones, fue lo que predominantemente se consumió.

Fue minutos antes de las 9:00 de la mañana que se iniciaron las llamas.

Para liquidarlas los oficiales utilizaron cubetas para posteriormente pedir ayuda a una pipa particular que iba circulando por el punto.

A las maniobras se sumó después una unidad de Bomberos de San Nicolás, quienes terminaron por controlar la situación.

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