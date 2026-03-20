Moviliza incendio en el Río Santa Catarina a cuerpos de auxilio

Al arribar al sitio ya se encontraban trabajando elementos de Bomberos de Nuevo León quienes realizaban labores para controlar el siniestro en la zona del río

Un incendio registrado en el lecho del Río Santa Catarina generó la movilización de corporaciones de auxilio en el municipio de Monterrey.

El reporte se recibió a la altura de la avenida Constitución, en las inmediaciones del Puente Atirantado.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, al arribar al sitio ya se encontraban trabajando elementos de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil de San Pedro, quienes realizaban labores para controlar el siniestro en la zona del río.

Posteriormente, se sumaron elementos de Protección Civil estatal para apoyar en las acciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del incendio.





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