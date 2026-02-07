Moviliza incendio en bodega de tarimas en Apodaca

El incendio se habría originado en un compresor, lo que provocó que el fuego se propagara hacia varias tarimas que se encontraban cercanas.

Un incendio al interior de una bodega dedicada al almacenamiento de tarimas generó la movilización de cuerpos de auxilio la noche de este jueves 5 de febrero en el municipio de Apodaca, sin que se reportaran personas lesionadas.



El siniestro fue reportado alrededor de las 21:35 horas en un inmueble ubicado sobre la carretera a Laredo, a la altura del cruce con la calle Jardines de la Primavera, en la colonia Balcones del Norte, donde se detectó una importante acumulación de humo al interior de la bodega.



De acuerdo con la información recabada en el sitio, el incendio se habría originado en un compresor, lo que provocó que el fuego se propagara hacia varias tarimas que se encontraban cercanas. Vigilantes del lugar lograron contener las llamas de manera inicial mediante el uso de extintores, evitando que el fuego se extendiera a otras áreas del inmueble.



Posteriormente, elementos de bomberos y personal de Protección Civil realizaron labores conjuntas para controlar por completo la situación, enfocándose principalmente en la ventilación del área debido a la concentración de humo generada por el incendio. Las acciones concluyeron alrededor de las 22:38 horas, cuando el riesgo fue completamente descartado.



El inmueble pertenece a la empresa Maderas y Tarimas Cantú, sin que se reportaran daños mayores ni afectaciones a predios aledaños. Tras la atención del incidente, el área quedó acordonada de manera preventiva.

Personal de Protección Civil municipal quedó a cargo del resguardo del sitio, mientras que el reporte fue emitido por Protección Civil de Nuevo León, instancia que confirmó que no se registraron personas lesionadas durante el incidente.