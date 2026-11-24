Tras varios minutos de intensas labores, los cuerpos de emergencia lograron controlar el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas

Un incendio de grandes dimensiones consumió basura y tarimas almacenadas en un terreno baldío sobre la avenida Benito Juárez, poco antes del cruce con la carretera a San Roque, en el municipio de Juárez.

El siniestro generó una densa columna de humo que pudo observarse desde varios kilómetros de distancia, lo que alertó a automovilistas que circulaban por la zona.

Elementos de Bomberos y Protección Civil de Juárez acudieron al sitio para combatir las llamas, que se propagaron rápidamente debido a la cantidad de material acumulado en el predio.

Tras varios minutos de intensas labores, los cuerpos de emergencia lograron controlar el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas o daños en viviendas aledañas.

Finalmente, los bomberos realizaron trabajos de enfriamiento y remoción de material para evitar que las llamas se reavivaran.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.