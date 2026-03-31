Moviliza hallazgo de casquillos percutidos en Santa Catarina

De acuerdo con información preliminar, fue un motociclista quien dio aviso a Protección Civil tras observar una gran cantidad de casquillos en el concreto.

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró la tarde de este lunes tras el reporte de casquillos percutidos localizados sobre la avenida Manuel Ordóñez, en el municipio de Santa Catarina, sin que hasta el momento se tenga claridad sobre el origen de los indicios.

El hecho fue reportado a la altura de la colonia Cumbres de Santa Catarina, primer sector, específicamente en las inmediaciones del monumento conocido como La Puerta de Monterrey.

¿Cómo se detectaron los casquillos?

De acuerdo con información preliminar, fue un motociclista quien dio aviso a Protección Civil de Santa Catarina tras observar una cantidad considerable de casquillos esparcidos sobre la carpeta asfáltica.

Tras el reporte, elementos de la corporación acudieron al sitio para verificar la situación y, al confirmar la presencia de los indicios balísticos, notificaron a las autoridades correspondientes.

Arribo de autoridades e investigación

Minutos más tarde, elementos de la policía municipal arribaron al lugar y procedieron a acordonar el área para evitar la alteración de la escena.

Posteriormente, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las diligencias para recabar información que permita esclarecer los hechos.

En el sitio se mantenía la espera de Servicios Periciales, quienes realizarán el levantamiento y análisis de los casquillos localizados.

Afectaciones viales y versiones

La circulación fue cerrada en dirección hacia el oriente, lo que generó tráfico en la zona durante varios minutos.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado cómo llegaron los casquillos a ese punto.

De manera extraoficial, trascendió la versión de una presunta balacera ocurrida horas antes; sin embargo, esta hipótesis no ha sido corroborada oficialmente.

Investigaciones en curso

Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de determinar lo sucedido y deslindar responsabilidades en torno a este hecho.