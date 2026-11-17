El conductor afectado recibió atención médica oportuna tras sufrir un percance vial en la colonia Acero, sin lesiones graves reportadas.

Un motociclista de 30 años derrapó mientras circulaba por la avenida Francisco I. Madero, en el municipio de Monterrey.

El accidente se registró a la altura del cruce con las calles Nueva Rosita y Prisciliano Elizondo, en la colonia Acero. Tras el reporte, elementos de Policía de Monterrey se movilizaron hasta el sitio para atender la situación.

Atención médica y cuerpos de auxilio en el lugar

También acudieron paramédicos de Cruz Roja y personal de Protección Civil, quienes revisaron las condiciones del conductor.

El hombre, quien vestía camisa blanca y pantalón azul, recibió atención en el lugar luego de sufrir la caída de su motocicleta. Afortunadamente, el motociclista no presentó lesiones de consideración, por lo que el percance no pasó a mayores.