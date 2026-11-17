Un motociclista de 30 años derrapó mientras circulaba por la avenida Francisco I. Madero, en el municipio de Monterrey.
El accidente se registró a la altura del cruce con las calles Nueva Rosita y Prisciliano Elizondo, en la colonia Acero. Tras el reporte, elementos de Policía de Monterrey se movilizaron hasta el sitio para atender la situación.
Atención médica y cuerpos de auxilio en el lugar
También acudieron paramédicos de Cruz Roja y personal de Protección Civil, quienes revisaron las condiciones del conductor.
El hombre, quien vestía camisa blanca y pantalón azul, recibió atención en el lugar luego de sufrir la caída de su motocicleta. Afortunadamente, el motociclista no presentó lesiones de consideración, por lo que el percance no pasó a mayores.