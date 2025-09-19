Moviliza crimen de hombre en estacionamiento de tienda

Hombre fue asesinado a cuchilladas en el estacionamiento de una tienda en Monterrey, desatando fuerte movilización policiaca la noche del jueves

Un hombre fue asesinado a cuchilladas en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en Monterrey, lo que generó una intensa movilización policiaca la noche de este jueves.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas sobre la calle José Miguel Domínguez, a un costado de las avenidas Colón y Vallarta. En el lugar, la víctima, que vestía camiseta roja, fue localizada con múltiples heridas producidas por un arma blanca.

Clientes y transeúntes que se encontraban en la zona reportaron el hecho y solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio; sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales al momento de ser atendido.

El área fue de inmediato asegurada, quedando el estacionamiento bajo resguardo mientras peritos levantaban indicios y agentes ministeriales recababan testimonios para tratar de establecer cómo ocurrió la agresión y dar con los responsables.

Las autoridades informaron que la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada y que las investigaciones se mantienen en curso.