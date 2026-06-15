Moviliza conato de incendio en el edificio verde de Cuauhtémoc

Un presunto cortocircuito originó un conato de incendio en una bodega del emblemático edificio verde; no hubo personas lesionadas

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Un conato de incendio movilizó a las corporaciones de auxilio hasta el icónico edificio verde de la avenida Cuauhtémoc, en el centro de Monterrey.



Fue en una bodega que almacenaba insumos de construcción hechos de espuma, fibra, y cartón donde se originó el siniestro.



En el inmueble se estaban efectuando labores de construcción cuando ocurrió la falla eléctrica, informaron trabajadores.



Rápidamente trataron de controlar las llamas, a la par que solicitaron apoyo de Bomberos de Nuevo León.



Los elementos de rescate se desplegaron para combatir el fuego y retirar todos los artículos de la bodega que pudieran reavivarlo.



Fue en el cruce con Padre Mier hasta donde arribaron también Protección Civil municipal y estatal.



El conato pudo ser controlado sin que se extendiera a otras zonas de trabajo.



Una vez concluida la movilización se reanudaron las actividades de construcción.