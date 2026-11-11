Moviliza conato de incendio en cocina de vivienda en San Pedro

Un conato de incendio en la cocina de una vivienda movilizó a Protección Civil de Nuevo León en la colonia San Agustín Campestre, en San Pedro.

Un conato de incendio en la cocina de una vivienda movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, en el municipio de San Pedro.

El reporte se recibió alrededor de las 08:29 horas de este martes, en un domicilio ubicado en el cruce de Mar Egeo y Mar Mediterráneo, en la colonia San Agustín Campestre.

A su llegada, los elementos fueron informados por el propietario que personal de auxilio ya había acudido momentos antes para evaluar la situación y atender el conato de incendio.

El dueño del inmueble señaló que ya no requería apoyo adicional y negó el acceso a la vivienda, sin proporcionar más detalles sobre lo ocurrido.

Protección Civil de Nuevo León concluyó su intervención a las 09:05 horas. No se proporcionó información sobre personas lesionadas ni sobre los daños ocasionados.