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Moviliza conato de incendio en cocina de vivienda en San Pedro

Por: Patricia Agüero

10 Noviembre 2026, 13:56

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Un conato de incendio en la cocina de una vivienda movilizó a Protección Civil de Nuevo León en la colonia San Agustín Campestre, en San Pedro.

Moviliza conato de incendio en cocina de vivienda en San Pedro

Un conato de incendio en la cocina de una vivienda movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, en el municipio de San Pedro.

El reporte se recibió alrededor de las 08:29 horas de este martes, en un domicilio ubicado en el cruce de Mar Egeo y Mar Mediterráneo, en la colonia San Agustín Campestre.

A su llegada, los elementos fueron informados por el propietario que personal de auxilio ya había acudido momentos antes para evaluar la situación y atender el conato de incendio.

El dueño del inmueble señaló que ya no requería apoyo adicional y negó el acceso a la vivienda, sin proporcionar más detalles sobre lo ocurrido.

Protección Civil de Nuevo León concluyó su intervención a las 09:05 horas. No se proporcionó información sobre personas lesionadas ni sobre los daños ocasionados.

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