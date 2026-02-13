Moviliza caída de dos personas al Río Pesquería en Escobedo

El incidente se registró en la zona de la colonia Agropecuaria Emiliano Zapata Nueva Esperanza, en el municipio de General Escobedo

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron tras el reporte de dos personas que cayeron a un cauce de aproximadamente 20 metros de profundidad en el Río Pesquería.

El incidente se registró en la zona de la colonia Agropecuaria Emiliano Zapata Nueva Esperanza, en el municipio de General Escobedo, hasta donde arribó la unidad estatal de auxilio para iniciar las labores correspondientes.

Hasta el momento las autoridades mantienen el operativo como información preliminar, por lo que se está a la espera de más detalles sobre el estado de las personas involucradas.

Nota en desarollo......