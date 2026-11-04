Moviliza amenaza de ataque en colegio al sur de Monterrey

Amenaza de ataque armado en colegio al sur de Monterrey moviliza a policías y genera preocupación entre padres de familia.

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Una amenaza de ataque armado pintado en una pared provocó un despliegue de autoridades policiacas al Colegio Regiomontano Contry La Salle, al sur de Monterrey.

El mensaje, según trascendió, hacia apologías a un grupo de la delincuencia organizada y se encontró en los baños de los hombres del nivel preparatoria.

Se dijo que durante la madrugada fotografías de la pinta fueron compartidas entre la comunidad, generando alerta a padres de familia.

Para las 7:00 de la mañana del martes, horario de entrada, elementos de la Policía municipal y de Fuerza Civil se movilizaron a las inmediaciones.

Extraoficialmente se informó que las autoridades del Colegio no tenían conocimiento de la amenaza y que al entrevistarse con los oficiales activaron protocolos internos de emergencia.

De forma preliminar la institución descartó que existiera riesgo en el plantel, optando por no suspender las actividades académicas.

Sin embargo, un grupo de aproximadamente 15 padres de familia se postró en el acceso de la escuela hasta que les permitieron ingresar para hablar con los directivos aproximadamente a las 8:30 am.

A la par, la presencia de las corporaciones policiacas continuaba al exterior del colegio, ubicado sobre el cruce de las calles Roberto G. Zambrano y Ariel, en la colonia Contry.