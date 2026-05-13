Moviliza a policías presunta amenaza en primaria de San Nicolás

En última fechas las autoridades han respondido a distintos centros educativos del área metropolitana de Monterrey para atender presuntas amenazas de tiroteos

Una presunta amenaza movilizó a las autoridades policiacas a una escuela primaria ubicada en San Nicolás.

Las autoridades recibieron el reporte de una presunta amenaza en la Escuela Primaria Profesor Martinez Lopez.

Patrullas municipales se desplegaron hasta la calle Araucaria S/n de la colonia Los Laureles.

Tras entrevistarse con las autoridades escolares y realizar las primeras indagatorias, los oficiales descartaron que hubiera alguna amenaza real y solo se trató de una falsa alarma.

En última fechas las autoridades han respondido a distintos centros educativos del área metropolitana de Monterrey para atender presuntas amenazas de tiroteos. Según las primeras investigaciones, esto podría tratarse de un reto viral de TikTok.