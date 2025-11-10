Movilidad NL defiende obras rumbo al 2026 y asegura beneficios

Hernán Villarreal afirmó que las líneas del Metro, carreteras y unidades nuevas serán clave para recibir el Mundial 2026 con infraestructura renovada.

El secretario de Movilidad de Nuevo León, Hernán Villarreal, aseguró que las obras que actualmente generan molestias en la ciudad, como la construcción de la nueva línea del Metro, valdrán la pena una vez concluidas.

Villarreal destacó que la línea del Metro será la más larga de América y funcionará como la columna vertebral del sistema de transporte del Estado, complementada con cuatro mil autobuses nuevos que ya circulan con aire acondicionado, Wi-Fi y botón de pánico.

Sobre otras obras, el funcionario detalló que la carretera Gloria-Colombia ya está terminada y operativa, generando ahorro y atrayendo inversión para la región. También mencionó los avances de la carretera Interserrana, la cual se ejecuta en varias etapas y cuyo tramo serrano arrancará próximamente, reduciendo distancias y potenciando el desarrollo del sur del Estado.

Aunque la Interserrana no se completará en esta administración, Villarreal aseguró que varios tramos estarán listos hacia finales del 2027. Reiteró que la infraestructura ha sido diseñada para resolver problemas de movilidad estructural, y que el Mundial 2026 solo ha acelerado los procesos.

Con estas acciones, Nuevo León se prepara para recibir el torneo mundialista con un sistema de transporte renovado y eficiente, asegurando que tanto habitantes como visitantes puedan desplazarse de manera segura y rápida.