Movilidad encabeza preocupaciones en Nuevo León

Al reportar una caída en el uso del transporte público, incrementos en el tiempo de espera de las unidades, tarifas calificadas de costosas y peor tráfico vehicular, la movilidad se ubicó como el principal problema de Nuevo León en la encuesta Así Vamos 2025.

Durante la presentación de resultados se destacó que es la primera vez en la historia del ejercicio que esa área arroja una preocupación generalizada entre la población.

“La mayoría de las personas, el 51%, coincide en que el principal problema que aflige al estado es la movilidad”, dijo Lesly Garza, gerente de Evaluación e Investigación de Cómo Vamos.

Dentro de los hallazgos de la encuesta se encuentra que la utilización del transporte masivo no alcanza todavía lo que se tenía antes de la pandemia.

Incluso, en el panorama anual se reporta una disminución de 5.3 puntos porcentuales, pues mientras en 2024 el 29% de las personas consultadas refirieron moverse en rutas urbanas, metro y Ecovía; para 2025 la cifra cayó al 23.7%.

“Lo que vemos es la misma tendencia que hemos visto: la concentración del automóvil privado, y que no termina de verse la recuperación del transporte público”, expuso Luis Ávila, director de la organización.

El tiempo de espera promedio para las unidades subió para ubicarse en 32 minutos, uno más que el año anterior.

También al alza está el gasto destinado para pasajes, pues los usuarios reportaron $51.35 diarios en promedio, representando un incremento anual de 22%.

“La tarifa empezamos a ver que a la gente le pesa más, de hecho, pasamos de que menos de la mitad considerara que la tarifa es alta o muy alta, hasta ahora llegar al 63% de la población que lo considera”, detalló Ávila.

En materia de movilidad la encuesta también deja ver fenómenos cómo la proliferación de alternativas de traslado ante el congestionamiento y el estado del transporte público.

“Vemos algo que parece ser una constante en el estado: las empresas tienen que poner camiones para que la gente se traslade al trabajo y el Estado se hace un poco hacía atrás, al menos eso parecen reflejar los datos”, consideró.

Y es que mientras en 2019 solo el 3% de la población iba a sus empleos en camiones de personal, hoy la cifra se encuentra en 9%.

“Las motos como medio de transporte pasamos del 1% (en 2019) hasta el 4%, cuando vemos el parque vehicular con el paso de los años el incremento en motos es de más del 300%”, advirtió Ávila.

Sin embargo, en medio del panorama, la mayoría de las personas considera que la actual administración estatal ha tomado medidas efectivas respecto al transporte público.

En total, ante la pregunta de si el gobierno de Samuel García ha realizado acciones suficientes para mejorarlo el 54.6% respondió que sí.