Motociclistas resultan lesionados tras choque en Rangel Frías

El percance ocurrió a la altura del cruce con la avenida Aztlán, cuando los tripulantes de la motocicleta presuntamente circulaban a exceso de velocidad

Dos jóvenes resultaron lesionados luego de impactarse contra una camioneta mientras circulaban a bordo de una motocicleta, en un accidente registrado sobre la avenida Rangel Frías, en Monterrey.

El percance ocurrió a la altura del cruce con la avenida Aztlán, cuando los tripulantes de la motocicleta, identificados como Diego Alanís, de 19 años, y Cristian Flores, de 18, presuntamente circulaban a exceso de velocidad en sentido sur.

De acuerdo con autoridades, los jóvenes perdieron el control del vehículo y se impactaron contra la parte trasera de una camioneta.

A consecuencia del choque, ambos salieron proyectados sobre la carpeta asfáltica, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención médica a los lesionados.

Tras ser valorados, se descartaron lesiones de gravedad, por lo que ambos jóvenes se retiraron por sus propios medios.

Elementos de Tránsito municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.