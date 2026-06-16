Motociclistas lesionados tras choque múltiple en Monterrey

Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital.

Dos motociclistas resultaron lesionados luego de perder el control de su vehículo debido a una alcantarilla de drenaje pluvial en mal estado, lo que derivó además en el choque de una patrulla de Fuerza Civil con un camión de plataforma, en el municipio de Monterrey.

El hecho se registró sobre la avenida Félix U. Gómez, a la altura del cruce con la calle Privada Independencia, en la colonia Moderna, donde las condiciones de lluvia complicaron la circulación.

De acuerdo con versiones preliminares, el conductor de la motocicleta, Jonathan, de 24 años, viajaba acompañado de su hermana Denisse Alondra, de 30 años, cuando al pasar sobre el registro de drenaje pluvial en mal estado perdieron el control de la unidad, cayendo ambos sobre la carpeta asfáltica.

Detrás de ellos circulaba una patrulla de Fuerza Civil, cuyo conductor logró frenar de manera repentina; sin embargo, esta maniobra provocó que un camión de plataforma impactara a la patrulla por la parte trasera.

En este segundo percance no se reportaron personas lesionadas.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes valoraron a los involucrados y confirmaron que los motociclistas presentaban lesiones que no ponían en riesgo su vida.

Posteriormente, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas realizaron el traslado de ambos lesionados para continuar con su atención médica.

Las autoridades correspondientes se hicieron cargo del incidente para deslindar responsabilidades, mientras que el hecho provocó congestionamiento vial con dirección al norte, debido a las labores de auxilio y retiro de unidades.