Motociclista se roba donaciones que eran para refugio de perros

Por: INFO 7 23 Abril 2026, 20:25 Compartir

El sujeto se esperó hasta que el personal que labora ahí se distrajera para tomar el bote y esconderlo en el casco que traía en las manos

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Motociclista se roba donaciones que eran para refugio de perros La cámara de seguridad de una ferretería, ubicada en la colonia Calzada Modesto Galván Cantù, captaron el momento en el que un motociclista se lleva un bote que contenía dinero. Los recursos que había en el bote serían donados a un refugio de perros. El sujeto se esperó hasta que el personal que labora ahí se distrajera para tomar el bote y esconderlo en el casco que traía en las manos. Los trabajadores esperan que con las imágenes se pueda dar con el hombre y así recuperar el dinero y poderlo entregar a la asociación.