Motociclista se pasa en rojo y termina lesionado tras choque

El conductor de la motocicleta habría ignorado la señal, provocando la colisión contra un automóvil que circulaba por el cruce de Colón y Pino Suárez

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un choque presuntamente ocasionado al pasar un semáforo en rojo, en calles del Centro de Monterrey.

El accidente se registró durante la noche del domingo en el cruce de las avenidas Colón y Pino Suárez, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta habría ignorado la señal restrictiva, provocando la colisión contra un automóvil que circulaba por la zona.

Tras el impacto, el motociclista salió proyectado y cayó sobre la carpeta asfáltica, sufriendo diversos golpes y lesiones derivadas del percance.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención médica al joven, identificado de manera preliminar como de 25 años de edad, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para una valoración más detallada.

En el lugar se registró momentánea movilización y afectaciones a la circulación mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.

Elementos de Protección Civil del Estado también acudieron al sitio para apoyar en las maniobras de atención y seguridad del área, mientras se recababa la información correspondiente sobre el accidente.