Motociclista se estrella contra una camioneta en San Nicolás

Tras el percance al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil de San Nicolás quienes encontraron al joven motociclista tirado sobre el pavimento

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Un joven de 20 años resultó lesionado, luego de estrellar su motocicleta contra una camioneta en San Nicolás.

La víctima, quien adquirió la motocicleta hace 15 días, fue trasladado grave a un hospital en el centro de la ciudad.

El accidente vial ocurrió alrededor de las siete con 30 minutos del viernes en el cruce de la avenida Arturo B. De la Garza y Oviedo, frente a las instalaciones del Centro Médico San Nicolás.

Tras el percance al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil de San Nicolás quienes encontraron al joven motociclista tirado sobre el pavimento y cerca de la puerta de un consultorio médico.

Trascendió que la víctima presentaba varias fracturas y salvó la vida gracias a que portaba casco de seguridad.

El accidente sobrevino cuando al circular sobre Arturo B. De la Garza, el conductor de una camioneta Pick Up dio vuelta en un retorno.

Esto provocó que se impactara en el lado derecho de la camioneta y al salir proyectado quedó a tres metros de la moto.

La vialidad sobre esa avenida se vio afectada durante algunos minutos en el tramo de la avenida Sendero y González Camarena.