Motociclista sale ileso tras chocar con un automóvil

El percance vial movilizó a elementos de Tránsito de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja al cruce de Churubusco y Prolongación Madero, en la colonia Fierro

Un motociclista resultó ileso luego de verse involucrado en un choque con un automóvil compacto color gris, luego de que presuntamente intentara cambiar de carril.

El accidente movilizó a elementos de Tránsito de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja al cruce de la avenida Churubusco y Prolongación Madero, en la colonia Fierro.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, en el percance participaron dos jóvenes de aproximadamente 30 años de edad. Tras el impacto, paramédicos revisaron al conductor de la motocicleta, quien no presentó lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Mientras tanto, elementos de Tránsito de Monterrey realizaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades. Al sitio también acudieron las aseguradoras de ambos conductores para atender el incidente.

El choque únicamente dejó daños materiales y no fue necesario el cierre de la circulación en la zona.