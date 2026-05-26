Motociclista resulta lesionado tras choque por pasarse un alto

El accidente se registró en el cruce de Ignacio Rayón y Santiago Tapia, en el centro de Monterrey, hasta donde se movilizaron cuerpos de emergencia

Un motociclista, aún no identificado, resultó lesionado luego de ser impactado por una camioneta al presuntamente pasarse un alto mientras circulaba por la calle Ignacio Rayón, durante la mañana de este lunes, en el centro de Monterrey.

El accidente se registró en el cruce de Ignacio Rayón y Santiago Tapia, hasta donde se movilizaron cuerpos de emergencia y autoridades viales tras el reporte de una persona herida sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los primeros informes, el motociclista se desplazaba a exceso de velocidad por Ignacio Rayón, en su sentido sur y, al llegar al cruce mencionado, no realizó el alto correspondiente, por lo que una camioneta terminó impactándolo.

Tras el golpe, el conductor de la motocicleta salió proyectado y quedó tendido sobre el pavimento con diversas lesiones.

Luego del impacto, la camioneta involucrada perdió el control y terminó estrellándose contra un árbol ubicado sobre una de las banquetas del sector.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito y cuerpos de auxilio, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Las autoridades de vialidad realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni el estado de salud actualizado del afectado.