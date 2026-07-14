Motociclista resulta lesionado tras choque en Santa Catarina

Agentes de Tránsito de Santa Catarina realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y coordinar el retiro de las unidades

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura de la colonia Industrial Las Palmas, en el municipio de Santa Catarina.

El lesionado fue identificado como Miguel Ángel Cruz Bonifacio, de 29 años, quien circulaba por la mencionada avenida cuando, presuntamente, el conductor de un vehículo particular realizó un cambio de carril de manera indebida.

Debido a esta maniobra, ambos vehículos terminaron impactándose, lo que provocó que el motociclista saliera proyectado y cayera sobre la carpeta asfáltica, resultando con diversas lesiones.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al afectado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, donde fue reportado en condición estable.

Finalmente, agentes de Tránsito de Santa Catarina realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y coordinar el retiro de las unidades involucradas.