Motociclista resulta lesionado tras choque en Rodrigo Gómez

Un motociclista resultó lesionado luego de protagonizar un choque con un automóvil sobre la avenida Rodrigo Gómez, en Monterrey.
El accidente ocurrió alrededor de las 06:45 horas, en el cruce con la avenida Penitenciaría, en la colonia Simón Bolívar, donde se vieron involucrados un automóvil MG 5, de color rojo, y una motocicleta Italika modelo 2025.
De acuerdo con los primeros indicios, se presume que el motociclista habría avanzado cuando el semáforo se encontraba en ámbar. Posteriormente, al cambiar a luz verde para la circulación del automóvil MG, la conductora avanzó y se produjo el impacto de manera frontal contra la motocicleta.
Tras el choque, el conductor de la motocicleta, identificado como Heriberto, de 46 años, quedó sobre la carpeta asfáltica y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.
El motociclista se encontraba consciente y alerta, aunque presentaba diversas contusiones. Paramédicos le ofrecieron en varias ocasiones ser trasladado a un hospital, pero decidió permanecer en el lugar.
Por su parte, la conductora del MG, identificada como Cindy, de 52 años, refirió algunas molestias en el área del cuello a consecuencia del accidente, aunque no requirió traslado.
Elementos de Protección Civil de Monterrey y Cruz Roja acudieron para brindar atención, mientras que personal de Movilidad de Monterrey quedó a cargo del incidente y de determinar la responsabilidad correspondiente.