Motociclista resulta lesionado tras choque en Rodrigo Gómez

El percance vial ocurrió en el cruce de la avenida Rodrigo Gómez y Penitenciaría, movilizando a cuerpos de auxilio y vialidad.

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Un motociclista resultó lesionado luego de protagonizar un choque con un automóvil sobre la avenida Rodrigo Gómez, en Monterrey.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:45 horas, en el cruce con la avenida Penitenciaría, en la colonia Simón Bolívar, donde se vieron involucrados un automóvil MG 5, de color rojo, y una motocicleta Italika modelo 2025.

De acuerdo con los primeros indicios, se presume que el motociclista habría avanzado cuando el semáforo se encontraba en ámbar. Posteriormente, al cambiar a luz verde para la circulación del automóvil MG, la conductora avanzó y se produjo el impacto de manera frontal contra la motocicleta.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta, identificado como Heriberto, de 46 años, quedó sobre la carpeta asfáltica y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

El motociclista se encontraba consciente y alerta, aunque presentaba diversas contusiones. Paramédicos le ofrecieron en varias ocasiones ser trasladado a un hospital, pero decidió permanecer en el lugar.

Por su parte, la conductora del MG, identificada como Cindy, de 52 años, refirió algunas molestias en el área del cuello a consecuencia del accidente, aunque no requirió traslado.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y Cruz Roja acudieron para brindar atención, mientras que personal de Movilidad de Monterrey quedó a cargo del incidente y de determinar la responsabilidad correspondiente.