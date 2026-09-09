Motociclista resulta lesionado tras choque en Guadalupe

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas en el cruce de la calle De las Fuentes y la carretera Dulces Nombres, en la colonia Misión de San Miguel.

Un motociclista resultó lesionado luego de participar en un choque contra una camioneta que presuntamente intentaba incorporarse a la carretera Dulces Nombres, en el municipio de Guadalupe.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas en el cruce de la calle De las Fuentes y la carretera Dulces Nombres, en la colonia Misión de San Miguel.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta circulaba por la calle De las Fuentes y, al intentar incorporarse a la carretera Dulces Nombres, habría interceptado el paso de la motocicleta que se desplazaba por la zona.

El impacto provocó que el motociclista saliera proyectado y terminara sobre la carpeta asfáltica, donde quedó con diversos golpes.

El lesionado fue identificado como Silvestre Hernández, quien recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja. Aunque fue valorado en el lugar, no requirió ser trasladado a un hospital y posteriormente se negó a recibir atención médica adicional.

Elementos de Tránsito de Guadalupe acudieron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Debido al accidente, se registró un severo congestionamiento vial en dirección de poniente a oriente sobre la carretera Dulces Nombres, mientras las autoridades realizaban las maniobras correspondientes.