Motociclista resulta lesionado tras choque en centro de Monterrey

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron al motociclista, quien presentaba lesiones en una pierna y en ambos brazos

Un motociclista identificado como Jonathan Alberto Rocha de la Rosa resultó con lesiones de consideración luego de impactarse contra la parte trasera de un automóvil compacto cuando circulaba por la avenida Guerrero, en el cruce con Colón, en el primer cuadro de Monterrey.

El accidente ocurrió cuando la víctima, un hombre de entre 20 y 30 años dedicado al reparto de comida rápida, se desplazaba en dirección hacia la avenida Colón y terminó proyectándose contra un vehículo gris tipo Attitude con placas STS-2260, al que le ocasionó daños en la parte trasera.

Tras el fuerte choque, al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y agentes de Tránsito municipal, quienes acordonaron la zona mientras brindaban auxilio al lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron al motociclista, quien presentaba lesiones en una pierna y en ambos brazos, para posteriormente trasladarlo a un hospital de la localidad.

Autoridades destacaron que el conductor portaba casco de seguridad, lo que habría evitado consecuencias mayores en este accidente registrado en una de las principales avenidas del centro de la ciudad.