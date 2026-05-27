Motociclista resulta lesionado tras choque de crucero

La motocicleta impacta de manera lateral a un vehículo, lo que ocasionó que el conductor saliera proyectado contra el pavimento, al sur de Monterrey

Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial tipo crucero registrado en el municipio de Monterrey, donde presuntamente un automovilista no respetó una señal de alto, provocando el fuerte impacto.

El percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas en el cruce de las calles Quinta Zona y Jueventino Rosas, en la colonia Caracol, donde de acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Honda City presuntamente se pasó el alto obligatorio.

La motocicleta, que aparentemente contaba con preferencia de paso, terminó impactándose de manera lateral contra el vehículo, lo que ocasionó que el conductor saliera proyectado contra el pavimento.

Debido al golpe, el motociclista sufrió lesiones de consideración principalmente en la pierna izquierda, por lo que fue necesaria la movilización de cuerpos de auxilio.

Hasta el sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado, identificado de manera extraoficial como Jorge Alberto.

Sin embargo, el hombre fue trasladado por sus propios familiares hacia una clínica privada para recibir atención médica especializada, debido a lesiones en la rodilla y la tibia de la pierna izquierda.

El accidente generó afectaciones a la circulación en esta zona mientras se realizaban las maniobras correspondientes y el retiro de las unidades involucradas.

Finalmente, ambos vehículos fueron asegurados y retirados mediante el apoyo de una grúa para liberar la vialidad y permitir el restablecimiento del tránsito en el sector.