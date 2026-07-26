Motociclista resulta lesionado tras choque con camión de carga

Debido al impacto, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento por unos momentos, para posteriormente ser trasladado a un hospital

Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial con un camión de carga de 3.5 toneladas en el municipio de Monterrey.

El choque se registró sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en el cruce con No Reelección, en la colonia Mirasol, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey junto a la Cruz Roja.

A la llegada de los cuerpos de auxilio se confirmó que en el accidente participaron una motocicleta Honda, sin placas de circulación, y un camión que transportaba cerveza de 3.5 toneladas.

Paramédicos de Protección Civil brindaron atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta, identificado como Ramón, de 35 años, quien presentó una probable fractura en la extremidad superior derecha.

Debido al impacto, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento por unos momentos, para posteriormente ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Por su parte, el conductor del camión, identificado como Juan, de 42 años, fue valorado en el sitio y no presentó lesiones.