Motociclista resulta lesionado tras choque con auto

El percance se registró cuando el conductor del vehículo presuntamente intentó cambiar de carril sobre la avenida Eloy Cavazos, en Guadalupe

La mañana de este jueves se registró un accidente vial entre un automóvil particular tipo sedán color gris y una motocicleta sobre la avenida Eloy Cavazos, a la altura del nuevo Parque del Agua, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor del vehículo presuntamente intentó cambiar de carril.

El motociclista no alcanzó a detener su marcha, impactó la unidad y salió proyectado hacia el pavimento.

El joven motociclista, de aproximadamente 20 años de edad, sufrió lesiones en las piernas y rodillas; sin embargo, estas no fueron consideradas de gravedad, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos en el lugar.

Para evitar afectaciones a la circulación, ambos vehículos fueron retirados hacia la lateral izquierda de la avenida.

El motociclista permaneció sentado sobre el camellón central mientras esperaba la llegada de sus familiares, quienes acudieron para brindarle apoyo.

Posteriormente, elementos de Tránsito de Guadalupe y personal de la aseguradora realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

A pesar del percance, la circulación sobre la avenida Eloy Cavazos, en dirección hacia el poniente de Monterrey, se mantuvo fluida.