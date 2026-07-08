Motociclista resulta lesionado tras accidente por alcance

El conductor de la motocicleta terminó impactándose contra el costado de un vehículo, lo que provocó que cayera sobre la carpeta asfáltica, en Guadalupe

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente por alcance en el municipio de Guadalupe.

El percance se registró sobre el bulevar Miguel de la Madrid, metros después de la incorporación de la avenida Bonifacio Salinas, debajo del paso elevado del mismo nombre.

De acuerdo con la información preliminar, la conductora de una camioneta blanca circulaba por la avenida Bonifacio Salinas cuando el motociclista, identificado como Óscar Soberón, de entre 25 y 30 años, se emparejó con la unidad.

Tras una maniobra, el conductor de la motocicleta terminó impactándose contra el costado del vehículo, lo que provocó que cayera sobre la carpeta asfáltica.

La automovilista solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia y, minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindarle atención al motociclista.

Tras la valoración médica, se confirmó que presentaba únicamente heridas leves en la pierna izquierda, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito de Guadalupe acudieron al lugar para realizar el deslinde de responsabilidades y restablecer la circulación en la zona.