Motociclista resulta lesionado en accidente vial en Montemorelos

Un motociclista resultó lesionado en un accidente vial en un cruce de Avenida en Montemorelos.

De acuerdo con la información que trasciende, señalaron que el accidente dial se registró en Avenida Capitán Alonso de León en su cruce con la calle Eleuterio González, en un lateral de una compañía refresquera.

El conductor de la motocicleta circulaba por las mencionadas vías cuando de manera imprevista un vehículo choca con la motocicleta.

El conductor de la motocicleta resultó lesionado y fue trasladado de emergencia por paramédicos de la Cruz Roja coordinados con Protección Civil a un hospital para su valoración por los golpes que presentaba.

Señalaron que el motociclista presuntamente chocó contra un vehículo.

En el lugar, elementos del departamento de vialidad y tránsito recabaron información para deslindar la responsabilidad correspondiente