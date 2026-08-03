Motociclista resulta herido tras choque en Mitras Centro

Un repartidor de 25 años resultó lesionado al impactar su motocicleta contra un automóvil que daba vuelta en U sobre avenida Simón Bolívar, en Monterrey

Un motociclista resultó lesionado tras circular a exceso de velocidad y estrellarse contra un vehículo que daba una vuelta en U en la colonia Mitras Centro, en Monterrey.

El accidente ocurrió sobre la avenida Simón Bolívar, al exterior de la estación del Metro Hospital.

Trascendió que el conductor del automóvil pretendía cambiar de la circulación al norte para tomar dirección rumbo al sur.

El automovilista no se percató que la motocicleta viajaba a alta velocidad, y antes de que pudiera terminar la maniobra fue embestido.

Tras impactar el costado derecho del vehículo, el conductor de la moto salió proyectado.

Trascendió que se trataba de un repartidor identificado como Saúl de aproximadamente 25 años de edad.

Fue trasladado policontundido al Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social por elementos de la Cruz Roja.

En tanto, el automovilista resultó ileso del accidente.

Personal de Protección Civil municipal, así como de Tránsito de Monterrey, se desplegaron retirar los vehículos de la avenida.