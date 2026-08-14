Motociclista resulta herido tras chocar contra camellón

Un adolescente de 17 años resultó lesionado al chocar su motocicleta contra un camellón en el puente Garza Sada; otro involucrado abandonó el sitio.

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Un adolescente de 17 años resultó lesionado durante la madrugada de este jueves, luego de que la motocicleta en la que viajaba se impactara contra el camellón central del puente Garza Sada, en Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de las 01:08 horas, en la interconexión de Félix U. Gómez y la avenida Eugenio Garza Sada, donde cuerpos de auxilio recibieron el llamado de emergencia por un percance vial.

A la llegada de elementos de Protección Civil de Nuevo León, localizaron a un joven tendido sobre el pavimento y a otro hombre que se encontraba deambulando en el sitio.

De acuerdo con el reporte, el segundo involucrado se retiró del lugar con rumbo a la colonia Nuevo Repueblo y se llevó consigo la motocicleta, misma que posteriormente dejó en una jardinera.

El adolescente que permanecía en el sitio se encontraba inconsciente. Mientras los rescatistas le brindaban atención, el joven intentó levantarse para retirarse del lugar, por lo que los elementos continuaron con las labores de auxilio hasta la llegada de los paramédicos.

Posteriormente, personal del CRUM trasladó al adolescente al Hospital General de Zona número 21 del IMSS, donde fue atendido por un traumatismo facial en el lado izquierdo.

El otro hombre involucrado fue localizado y retenido por elementos de Tránsito de Monterrey, quienes iniciaron las investigaciones para determinar su participación en el accidente y establecer cómo ocurrió el percance.

La motocicleta quedó bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

En la movilización participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja, CRUM y Tránsito de Monterrey.