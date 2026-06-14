Motociclista resulta herido por presunto impacto de bala

El lesionado fue trasladado por personal de CRUM al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Un hombre de 33 años resultó lesionado por un presunto proyectil de arma de fuego durante la madrugada de este sábado, mientras circulaba en motocicleta por calles del sector Distrito Tec, en Monterrey.



El incidente fue reportado sobre la avenida José Alvarado, a la altura de la colonia Residencial Florida, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey, Policía municipal y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas.



De acuerdo con el reporte, el afectado, identificado como Edgar, señaló que mientras conducía su motocicleta escuchó una detonación y momentos después comenzó a sentir un intenso dolor en la pierna izquierda.



Al revisarse, detectó un objeto incrustado en la extremidad, el cual presuntamente correspondía a un proyectil de arma de fuego.



Tras la valoración médica, los rescatistas observaron una herida de aproximadamente cinco centímetros en la pierna izquierda, con bordes irregulares y únicamente orificio de entrada. Además, presentaba dolor a la palpación y dificultad para caminar debido a la lesión, aunque conservaba sensibilidad en la extremidad afectada.



El lesionado fue trasladado por personal de CRUM al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica especializada.



La zona quedó bajo resguardo de elementos de la Policía de Monterrey, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.