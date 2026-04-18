Motociclista resulta herida tras percance con transporte escolar

A la llegada de cuerpos de auxilio, fue valorada consciente y orientada, aunque presentaba pérdida de piezas dentales y posible fractura en la pierna.

Una mujer resultó lesionada tras un accidente vial entre una motocicleta y una camioneta de transporte escolar en calles de la colonia Valle de Infonavit en Monterrey.

El percance se registró en el cruce de la calle 1ro. de Mayo con De la Unidad, donde la conductora de la motocicleta quedó a un costado del pavimento.

A la llegada de cuerpos de auxilio, fue valorada consciente y orientada, aunque presentaba pérdida de piezas dentales y posible fractura en la pierna.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a la lesionada al Hospital Metropolitano para su atención médica, mientras que autoridades de Movilidad de Monterrey quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que la unidad de transporte escolar involucrada no llevaba menores a bordo al momento del accidente.